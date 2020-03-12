Ataşehir'de, yeni tip koronavirüs önlemleri Ataşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki okulların, ibadethanelerin ve parkların dezenfekte çalışmalarının artırıldığı bildirildi.

Ataşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki okulların, ibadethanelerin ve parkların dezenfekte çalışmalarının artırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanların bakterilerden virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlandığı belirtildi.

İlçe genelinde bulunan okulların, ibadethanelerin, parkların, kamu kurumlarının ve diğer toplu kullanım alanlarının, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 15 günlük periyodik aralıklarla düzenli şekilde dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin Kovid-19 nedeniyle rutin çalışmalarını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında, sınıflar, tuvaletler, lavabolar, spor salonları, konferans salonları ve yönetim odalarına kadar her bölgenin, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle detaylı bir şekilde ilaçlandığı ifade edildi.

Öte yandan ilçede yapılan tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçların kullanıldığını aktarıldı.

Kaynak: AA