ATAŞEHİR'DE YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER DRONLA TESPİT EDİLDİ - Haberler
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ATAŞEHİR'DE YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER DRONLA TESPİT EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ATAŞEHİR'DE YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER DRONLA TESPİT EDİLDİ

ATAŞEHİR'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis dronu ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis dronu ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Çok sayıda sürücüye yayalara yol vermedikleri gerekçesi ile 652 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Ataşehir'de dron destekli denetim gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimde yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesi kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguladı. Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler, polis dronu ile havadan tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı. Yaya geçidi kuralına uymayan bir sürücü, "Yaya geçidinde yayaya yol vermemişim. Dron ile tespit etmişler." diye konuştu. Cezaya itiraz edeceğini söyleyen başka bir sürücü, "Yaya yolunda durmadığımı söyledi polis, ama ben eminim durdum yayaya yol verdim. Sonra geçtim, itiraz edeceğim" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Dron görüntü

-Dron ile tespit edilen araçların durdurulması

-Cezai işlem uygulanması

-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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