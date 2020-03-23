Ataşehir'de yaşlılar için yemek ve ekmek hizmeti başladı
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Ataşehir, Güncel

Ataşehir'de yaşlılar için yemek ve ekmek hizmeti başladı

Ataşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için sıcak yemek ve ekmek hizmeti başlattı.

23.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:39
Ataşehir'de yaşlılar için yemek ve ekmek hizmeti başladı

Dünyayı etkisine altına alan koronavirüs vakalarının ülkemizde de artmasıyla birlikte; tüm vatandaşlara mümkün olduğunca evden çıkmayın uyarısı yapılırken, yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ise sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ataşehir Belediyesi başlattığı yeni hizmetle, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara talep etmeleri halinde sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyor.

Normal şartlarda günde 3 bin kişilik sıcak yemek sunan Ataşehir Belediyesi Aşevi, yeni gelen talepler dolayısıyla kapasitesini 3 bin 500'e artırarak hizmet vermeye başladı.

Günde 2 öğün 4 çeşit yemek hizmeti sunan Aşevi, haftanın beş günü verilen hizmeti haftanın yedi gününe çıkardı.

Sıcak yemek hizmetinin yanında, evlerinde yemekleri olan ancak korona salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara da ekmek hizmeti veriliyor.

Ataşehir Kent Konseyi'nin başlattığı yardımlaşma kampanyasında ise evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market alışverişleri yapılıyor. Alışveriş listeleri ve ücretleri evlerden alınarak, marketlerden temin edilip yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tüm yurttaşları korona virüsüne karşı korunma konusunda duyarlı olmaya davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde Belediye olarak tüm gücümüzle temizlik, dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarına ağırlık verdik. Belediye olarak salgınla mücadele konusunda tedbirlerimizi alıp, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için de hizmetlerimizi artırdık. Belediyemize iletilen kişi veya ailelerin taleplerini var gücümüzle karşılıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu salgına karşı korunma tedbirleri alma konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Siz yeter ki evinizde kalın" dedi.

Kaynak: Bültenler

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