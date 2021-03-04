Son dakika: Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon
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Son dakika: Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon

04.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:40
Son dakika: Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon

Son dakika haberi... İstanbul DHA -ATAŞEHİR'de düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındıAtaşehir Yeni Sahra Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında yasadışı silah ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan ekipler, geçtiğimiz salı günü saat 20.30 sıralarında operasyon yaptı.

İstanbul DHA -ATAŞEHİR'de düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında yasadışı silah ticareti yapılacağı yönünde ihbar alan ekipler, geçtiğimiz salı günü saat 20.30 sıralarında operasyon yaptı. Polis ekipleri silah satışı amacıyla otoparka gelen E.K. (36) ve U.İ. (33) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada,  3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ele geçirildi.  Şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları öğrenildi. 


Son dakika: Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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