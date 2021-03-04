Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu

Ataşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti ile ilgili Ataşehir'de yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Mart'ta Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.K. (36) ve U.İ. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1075 lira ele geçirildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç