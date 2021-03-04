Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu

04.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:35

Ataşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Ataşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti ile ilgili Ataşehir'de yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Mart'ta Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi otoparkında yasa dışı silah ticareti yapılacağı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.K. (36) ve U.İ. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1075 lira ele geçirildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu
Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu
Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Emre Taşdemir Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de yasa dışı silah operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:35:07. #1.15#
title