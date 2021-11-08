Ataşehir'de yapılan sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde bulunan bir depo önündeki araca koliler dolduran şüpheli kişilerin görülmesi üzerine yapılan operasyonda depo ve önünde bulunan 3 farklı araçta sahta alkol yapımında kullanıldığı düşünülen malzemeler ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 1.446 şişe etil alkol, 35 adet varil içerisinde olmak üzere bin 710 litre etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere 20 litre tıbbı kullanım amaçlı etil alkol, 21 adet rulo halinde etil alkol bandrolü, 665 adet 5 litrelik boş bidon, 1 adet dolum makinası, 1 adet etiket bandrol makinası, 6 adet 50 litrelik boş varil, 3 adet 30 litrelik boş varil, 468 adet 1 litrelik boş cam şişe, 5 koli cam şişe kapağı, 1 adet bin litrelik plastik depo, • 2 paket halinde 20 adet cinsel içerikli jel, 2 paket sigara kağıt ve filtresi, 4 koli halinde toplam 96 adet enerji içeceği, Sahte alkol satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 370 lira ve 100 dolar para, 5 adet cep telefonu, 1 adet pos cihazı, 1 adet irsaliye defteri ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak Ataşehir polis merkezine götürüldü.