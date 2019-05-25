İstanbul'da Can Pazarı! Çocuklarını Komşularının Aşağıda Açtığı Battaniyeye Attı

İstanbul Ataşehir'de bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Anne Naciye Şengül, 3 çocuğunu yangından kurtarmak mahalle sakinlerin açtığı battaniyeye attı. Şengül daha sonra kendisi battaniyeye atladı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇOCUKLARINI ATTIKTAN SONRA KENDİSİ ATLADI

35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA