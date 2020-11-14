Son dakika haberleri | Ataşehir'de yangın paniği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ataşehir'de yangın paniği

14.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:22
Son dakika haberleri | Ataşehir'de yangın paniği

Son dakika haber: ATAŞEHİR'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ATAŞEHİR'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Barbaros Mahallesi Barboros Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında yangın saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ünalan, Ataşehir ve Ümraniye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yangın gören bir mahalleli, "Dumanlar yükseliyordu, itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok" diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Son dakika haberleri | Ataşehir'de yangın paniği
Son dakika haberleri | Ataşehir'de yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberi | Ataşehir'de koronavirüs denetimleri
Bayrampaşa'daki Mega Center'da yangın paniği
Bayrampaşa'daki Mega Center'da yangın paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ömer Çelik Lütfi Elvan Haydar Akar
Magazin Tarkan Timur Selçuk Demet Akalın Ferzan Özpetek
Spor Samatta Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Medya Kasım İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ataşehir'de yangın paniği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 16:21:58. #1.15#
title