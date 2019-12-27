Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

27.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:50
Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü
ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 3056 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu ve ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bina çevresindeki vatandaşları güvenlik amaçlı uzaklaştırdı. Binada yaşayanlar, polis ekipleri tarafından tahliye edildi. ekipleri hem yerden, hem de merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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