Ataşehir'de 3 Katlı Binanın En Üstü Katı Alev Alev Yandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binada çıkan yangından 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Ataşehir Kayışdağı mahallesi Neriman sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor