ATAŞEHİR'DE YANAN OTOMOBİLİ OTOBÜS ŞOFÖRÜ SÖNDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA

28.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:36

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselince çaresiz sürücünün yardımına otobüs şoförü koştu. Otobüs şoförü, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı Özel Halk Otobüsü ile Ümraniye'den Kadıköy istikametine seyir halinde olan Rıdvan Alpata, karşı şeritte duran bir otomobilin motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldiğini gördü. Otobüsü durduran Rıdvan Alpata, yangın tüpünü alarak çaresiz kalan otomobil sürücüsünün yardımına koştu.

YANGIN SÖNÜDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALEOtobüs sürücüsü Alpata, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Otobüs şoförünün çabası yolcular tarafından alkışlandı. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerinde, otomobilin motorun alev alması ve şoförünün yangın tüpünü alarak yanan aracı söndürmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü: --------------Otobüsün seyir Halide ilerlemesi-dumanlar yükselen otomobil-Sürücünün araçta inerek kaputu açması-Motorda yükselen alevler-Otobüs şoförünün yangın söndürme tüpünü alması-Otobüsten inmesi-Yanan araca müdahale etmesi-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA