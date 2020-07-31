ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI ATAŞEHİR'de uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR'de uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Ataşehir'de bir şüphelinin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Emrah D.'yi (29) takibe alan polis ekipleri, 17 Temmuz günü şüphelinin Ferhat A. (27) ile buluşup Ümraniye Tavukçuyolu Caddesinde Mesut Y.'ye (32) uyuşturucu madde sattıklarını belirledi. Şüpheliler polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacının ardından şüpheli Emrah D., Ferhat A. ve yanlarında bulunan Ali B. (27) Ümraniye Şerifali Mahallesi Akdağ Caddesi yakalandı. Mesut Y.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, Emrah D.'nin Ataşehir'deki evinde yapılan aramada 220 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 0,6 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca, 83 mermi ve bin 300 lira ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mesut Y. ve Ali B. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ferhat A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emrah D. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA