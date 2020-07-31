Ataşehir'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama Ataşehir'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama Ataşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

İSTANBUL - Ataşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz 2020 tarihinde Ataşehir'de Emrah D. isimli şahsın uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan kontrollerde şahsın Ferhat A. isimli şahısla buluşarak Ümraniye ilçesi Tavukçuyolu Caddesinde Mesut Y. isimli şahsa uyuşturucu sattıklarını gördü. Şüpheli şahıslar polisleri fark ettiğinde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında Emrah D., Ferhat A. ve Ali B. isimli şahıslar Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi Akdağ Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Mesut Y.'nin üst aramasında 0,31 gram metamfetamin, Emrah D.'nin evinde yapılan aramada ise 220 gram bonzai, 40 gram metamfetamin, 0,6 gram eroin, 2 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjör ve 83 adet fişek, 1300 TL para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ali B. ve Ferhat A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli Emrah D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA