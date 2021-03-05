ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVRİLEN EVE POLİSİN BASKINI KAMERADA

-Polis koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdi.

-Evin uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ATAŞEHİR'de uzun süredir takip edilen uyuşturucu şebekesi yapılan operasyonla yakalandı. Şebekenin kullandığı bir eve yapılan baskında polis ekipleri evin içinde uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulan sera düzeneğini ve yetiştirilen uyuşturucuların kurutulduğu odaları buldu. Polisin baskın anı, kapıyı koçbaşıyla kırması, içerideki şüpheliyi gözaltına alması DHA kamerasına yansıdı.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği polis ekipleri uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu şebekesinin bulunduğu adresi tespit etti. Polisler Mevlana Mahallesi Fatih Bey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil eve koçbaşı ile kapıyı kırarak girdi. İçeride bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri evde yapılan aramalarda evin bir odasında, içinde özel havalandırma ve ışık sistemi bulunan uyuşturucu yetiştirilmek amacıyla kurulmuş bir sera ile karşılaştı. Evin diğer kısımlarında ise yetiştirilen uyuşturucuların kurutulduğu odalar olduğu tespit edildi. Ayrıca başka bir bölümde ise çok sayıda saksı ve toprak bulundu. Ekipler, serada yetiştirilen 85 kök Hint kenevirini ele geçirirken, polis ayrıca şebekeyle bağlantısı olan A.Ö isimli şüpheliyi aracıyla Ataşehir TEM Otoyolu'ndan Avrupa Yakası'na geçmek üzereyken gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu temin etmek suçlarından sabıkaları olduğu öğrenildi. Yakalanan H.D ve A.Ö'nün emniyetteki sorguları devam ederken piyasa değeri 2 milyon lira olan 85 kök Hint keneviri toplanarak emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------Polislerin eve girmesi -Muhabir anonsları(Gamze Şimşek)-Üst katta bulunan kurutma odaları -Seradan görüntüler -Kurutulan uyuşturucular-Yerde yatan şüpheli -Evin dışarıdan görüntüsü -Genel ve detay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı