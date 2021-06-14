ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de, polisin takibi sonucu parkta uyuşturucu satışı yapmaya çalıştığı 3 kişi ile birlikte yakalanan, üzerinde ve evinde 1 kilogram 804 gram uyuşturucu ele geçirilen A.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ataşehir'de, polisin takibi sonucu parkta uyuşturucu satışı yapmaya çalıştığı 3 kişi ile birlikte yakalanan, üzerinde ve evinde 1 kilogram 804 gram uyuşturucu ele geçirilen A.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan O.R.K., M.A. ve F.A., serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de A.U., isimli şüphelinin aracında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Ekipler, plakasını belirledikleri şüphelinin aracını takibe aldı. Ümraniye İkbal Caddesi üzerinde bulunan parka gelen A.U., uyuşturucu satmaya çalıştığı O.R.K., M.A. ve F.A. ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 3 parça halinde, 5.1 gram, 9.4 gram ve 7 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 885 lira para ele geçirildi. A.U.'nın evinde yapılan aramalarda ise; bin 738 gram bonzai, tabanca, 4 mermi bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan O.R.K., M.A. ve F.A., serbest bırakıldı.

ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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