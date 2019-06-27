Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe emniyet Müdürülüğü ekiplerince "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, İnönü Mahallesi 'nde şüphe üzerine durdurulan Umut Ö. (27) isimli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 0.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu maddeyi Adem E. (29), Gökhan Ç. (23) ve Hüsnü Yusuf Y. (31) isimli kişilerden aldığı ve bu kişilerde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yakalandığı alanda yapılan aramada ise alüminyum folyoya sarılı 0.2 ve 0.5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA