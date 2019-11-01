01.11.2019 19:46

Ataşehir'de "Türk çam balının uluslararası coğrafi işaret tescili" konulu toplantı

İSTANBUL - Türk çam balının Türkiye ve Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilinin yapılması konulu proje için Ataşehir'de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türk çam balının uluslararası çapta standardının belirlenmesi konusu da ele alındı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinatörlüğünde yürütülen ve Türk çam balının Türkiye ve Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilinin yapılmasının hedeflendiği proje için Ataşehir'de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Türk çam balının uluslararası coğrafi tescillerinin yapılması ve standartlarını belirlenmesi konuları ele alındı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, proje hakkında bilgi vererek, "Her şeyden önce kalite kriterlerimizi bizi uluslararasına taşımış oluyoruz. Kendi ülkemizde ne kadar olursanız olun, ne kadar bal satarsanız satın. Uluslararası zincirde yoksanız siz öncelikle kaybetmişsiniz demektir. Biz çam balı üreticileri olarak bu güne kadar kaybettik. Türkiye Arıcılar Birliklerimizin kararı sayesinde biz sahaya indik, dünyaya açıldık. İlk önce uluslararası coğrafi tescillerimiz, arkasından uluslararası balımızın standardımızın belirlenmesi geliyor. 4-5 yıl sonra Türkiye'deki çam balları eczanelerde ilaç niyetine satılabilecek. Arıcıya ve birliklerimize inanıyorum. Bizim en büyük hedef kitlemiz tüketicilerdir bu yüzden biz balımızın kimyasal özelliklerini, parmak izlerini, tıbbi aktivitelerle beraber belirleyip Avrupa'ya açılmak istiyoruz. Bugüne kadar sokak köşelerinde bir takım ballarla ilgili 'şuna iyi gelir buna iyi gelir' diyorlar. Elinizde belge var mı yok, araştırma var mı yok. Onun için Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje ile yurtdışına sadece çam balını değil, bu sene çam balını, 2 sene sonra da kestane ballarımızı, ayçiçek ve pamuk ballarımızı, narenciye ballarımızı açacağız. Artık Türkiye arıcısı bilimsel ar-ge faaliyetlerine dayalı olarak yurt dışına açılacaktır" dedi.

Ayrıca Ziya Şahin, "2020 yılında Türkiye'de arı ürünlerini Uluslararası Standart Belirleme Kuruluna taşıdık. Fransa'da yapıldı. Çam balının tartışılması, kimliklendirilmesi ve standardının belirlenmesi konusunda karar alındı. 2020'de toplantıyı Türkiye'ye aldık. Çam balının önümüzdeki yıllarda uluslararası standardı belirlenecektir. Arkasından diğer ballarımız devreye giriyor. Kademe kadem belirlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA