Ataşehir'de trafo kablolarını kesen 3 kişi yakalandı
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Ataşehir'de trafo kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de trafo kablolarını kesen 3 kişi yakalandı İstanbul Ataşehir'de mahallelerin elektrik kaynağını sağlayan modüler servis trafolarının kablolarını çalmak için kesen 3 şüpheli yakalandı.

Ataşehir'de trafo kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'de mahallelerin elektrik kaynağını sağlayan modüler servis trafolarının kablolarını çalmak için kesen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Küçükbakkalköy Mahallesi Kozyatağı Bağlantı Yolu ve Kayışdağı Caddesi kesişiminde bulunan elektrik trafosuna giden kabloların kimliği belirsiz kişilerce kesildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine hareket eden emniyet ekipleri, ilçedeki bazı mahallelere elektrik kaynağı sağlayan modüler servis trafosuna giden kabloları kesen giren kişileri fark etti. Zanlıların, elektrik kablolarını keserek çalıp kaçmaya başladığını fark eden polis, şahısları kovalamaya başladı. Trafo kablolarını çalmaya çalışan Ö.Z., S.Ş. ve İ.K. isimli şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelilerin, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan söz konusu mahallelerin bazı bölümlerinde elektrik kesintisine neden olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de trafo kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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