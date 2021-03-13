Ataşehir'de trafikte yol verme kavgası kamerada
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Ataşehir'de trafikte yol verme kavgası kamerada

13.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:35
Ataşehir'de trafikte yol verme kavgası kamerada

Gamze ŞİMŞEK / Ataşehir'de trafikte otomobil ile çekici sürücüsünün tekme ve yumruklu yol verme kavgası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Gamze ŞİMŞEK/ Ataşehir'de trafikte otomobil ile çekici sürücüsünün tekme ve yumruklu yol verme kavgası çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. 

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme tartışması yaşayan otomobil ile çekici sürücüsü arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, diğer vatandaşların ise onları ayırmaya çalıştığı yer alıyor. 


Ataşehir'de trafikte yol verme kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze ŞİMŞEK

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