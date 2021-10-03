Ataşehir'de trafikte tartıştıkları kişiyi darp eden 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Ataşehir'de trafikte tartıştıkları kişiyi darp eden 4 zanlı yakalandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Ataşehir'de trafikte tartıştıkları kişiyi darp eden 4 zanlı yakalandı

Ataşehir'de trafikte tartıştıkları vatandaşı darp ettiği öne sürülen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de trafikte tartıştıkları vatandaşı darp ettiği öne sürülen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında 26 Eylül'de gece saat 01.00 sıralarında 4 kişinin trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları D.T.'yi darp edip kaçmasına ilişkin emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı siyah aracın plakasını belirleyerek, D.T'yi darp eden zanlılar Y.E.E, Z.D, S.S. ve E.C'yi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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