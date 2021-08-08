Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir D-100 kara yolu Harem istikametinde, Adem O.'nun kullandığı İETT otobüsüne, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LY 1301 plakalı araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otobüste bulunan bir kişi de hafif yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, kara yolu üzerinde önlem alınırken, sıkışan sürücü araç içerisinden çıkartıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika... Ataşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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