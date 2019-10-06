Ataşehir'de trafik kazası: 2 ölü, biri ağır, üç yaralı
ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarondaki yeşillik alanın bulunduğu tümseğe çarptı.
2 ÖLÜ, 3 YARALI
Sağlık ekipleri TEM Otoyolundaki kazada otomobilin içerisinde bulunan sürücünün kayınvalidesi Lütfiye Karakuş ve sürücünün eşi Emine Bilginç olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kaza'da sürücünün kızı Kübra Bilginç Karadağ ve torunu 4 yaşındaki Ertuğrul Karadağ ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan Kübra Bilginç Karadağ'ın durumun ağır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kazayı yerinde incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Lütfiye Karakuş ve Emine Bilginç cenazeleri ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza yaptıkları haberlerini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Trafik ekipleri kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürdü. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.
- İstanbul