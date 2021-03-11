Ataşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan K. idaresindeki 34 DDP 035 plakalı otomobil, Dudullu Caddesi üzerinde Kozyatağı istikametine doğru giderken kavşak noktasında kontrolden çıktı.
Otomobil, kavşaktaki trafik ışığına çarpıp devirdikten sonra bir süre ilerleyip kavşak ortasındaki refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç