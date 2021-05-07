ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TAM kapanma sürecinde toplu taşıma araçları denetlendi.

TAM kapanma sürecinde toplu taşıma araçları denetlendi. Ataşehir'de minibüs ve otobüslerde bulunan yolcuların izin belgeleri kontrol edilirken, izin belgesi olmayan 2 yolcuya ve fazla yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsüne ceza yazıldı. Denetimler havadan da görüntülendi.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'da denetimler devam ediyor. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde oluşturulan güvenlik noktasından geçen İETT otobüsleri ve minibüsler durduruldu. Araçlarda bulunan yolcuların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında durdurulan otobüste gerekli izin belgesini gösteremeyen yolcuya 3 bin 460 lira ceza kesildi. Öte yandan kafesteki sultan papağanlarıyla minibüse binen bir kişiye de ceza kesildi. Ceza kesilen kişi, Kuşları almak için dışarı çıktım, ceza yedim. İzin belgem yoktu. dedi. Ayrıca yapılan kontrollerde ayakta yolcu taşıdığı görülen minibüs sürücüsüne de Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 460 lira ceza kesildi. Öte yandan denetim havadan da görüntülendi.

ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
ATAŞEHİR'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KISITLAMA DENETİMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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