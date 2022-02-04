Ataşehir'de tır kasasındaki inşaat malzemeleri araçların üzerine düştü - Haberler
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Ataşehir'de tır kasasındaki inşaat malzemeleri araçların üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ataşehir'de tır kasasındaki inşaat malzemeleri araçların üzerine düştü

İstanbul Ataşehir'de tırda yüklü olan çelik konstrüksiyonlar, tırın manevra yaptığı sırada iplerin kopması nedeniyle 2 otomobilin üzerine düştü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Ataşehir'de tırda yüklü olan çelik konstrüksiyonlar, tırın manevra yaptığı sırada iplerin kopması nedeniyle 2 otomobilin üzerine düştü. Yaşanan kaza sonrası otomobillerde maddi hasar oluştu.

Ataşehir'de Dudullu Caddesinde seyir halinde olan tır, Atapark Caddesine manevra yaptığı sırada, kasada yüklü olan çelik konstrüksiyonlar halindeki inşaat malzemeleri iplerinin kopması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçların üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki konstrüksiyon parçaları kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobilin üzerine düştü. Yaşanan kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yola düşen inşaat malzemelerinden dolayı Dudullu Caddesi bir süreliğine trafiğe kapandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ataşehir, İnşaat, 3. Sayfa, Haber

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