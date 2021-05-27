Ataşehir'de TIR'dan inen kişi yere düşen cüzdanı alarak böyle uzaklaştı

ATAŞEHİR'de engelli sürücünün düşürdüğü belirtilen cüzdanı yoldan geçen TIR'dan inen bir kişi tarafından alındı.

ATAŞEHİR'de engelli sürücünün düşürdüğü belirtilen cüzdanı yoldan geçen TIR'dan inen bir kişi tarafından alındı. Cüzdanı alan kişi, TIR'a binerek uzaklaşırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 18 Mayıs'da Ataşehir'de yaşandı. Engelli olduğu öğrenilen sürücü Kamil A., iş yerinin önüne otomobilini park ettikten sonra binaya girdi. Daha sonra cüzdanının yanında olmadığını fark eden Kamil A. tüm aramalara rağmen cüzdanını bulamadı. Güvenlik kameralarını kontrol eden Kamil A. cüzdanını düşürdüğünü ve daha sonra olay yerine gelen TIR'dan inen bir kişi tarafından alındığını tespit etti. İçerisinde bir miktar parası olan cüzdanının alındığı öğrenen Kamil A. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayın ardından tüm kameraları incelemeye alarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CÜZDANI ALMA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir TIR'ın otomobilin yanında durduğu ve yolcu kısmında bulunan bir kişinin inerek cüzdanı aldığı, ardından da tekrar TIR'a binerek uzaklaştığı görüldü.

(Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi