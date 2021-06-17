(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
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(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de ticari taksi seyir halindeki bir motosiklete çarptı.

Ataşehir'de ticari taksi seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 12: 00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Fiat marka 34 THM 05 plakalı ticari taksi, 34 GM 8712 plakalı motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. - İSTANBUL

(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı
(ÖZEL)-Ataşehir'de ticari taksi motosiklete çarptı 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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