Ataşehir'de ticareti yasak 46 papağan ve 47 sakaya el konuldu
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Ataşehir'de ticareti yasak 46 papağan ve 47 sakaya el konuldu

09.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:16
Ataşehir'de ticareti yasak 46 papağan ve 47 sakaya el konuldu

Ataşehir'de, ticareti yasak olan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 46 papağan, 47 saka ve 22 papağan yumurtası ile üretimde kullanılan kuluçka makinesine el konuldu.

Ataşehir'de, ticareti yasak olan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen farklı türlerde 46 papağan, 47 saka ve 22 papağan yumurtası ile üretimde kullanılan kuluçka makinesine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Ataşehir'deki bir adreste denetim yapıldı.

Denetimde, gerekli yasal evrakları olmayan ve yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edilen çeşitli türde 46 papağan, 47 saka ve 22 papağan yumurtası ile üretimde kullanılan kuluçka makinesine el konuldu.

İkametinde ticareti yasak hayvanları bulunduran ve yasa dışı üretim yapan kişiye, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi" ile "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanlarını Bulundurma" kapsamında el konulan canlılar için 18/1 ve 19/1 maddelere istinaden papağanlar için 16 bin TL idari para cezası kesildi, sakalar için ise 45 bin TL tazminat işlemi yapıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce de söz konusu kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

El konulan papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile protokolü bulunan hayvanat bahçesine teslim edilirken sakalar ise doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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