Ataşehir'de teşhircilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
08.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:34
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle aracını durdurarak teşhircilik yaptığı ileri sürülen kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında kimliği tespit edilen Cihan A. (26) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA