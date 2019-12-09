: Ataşehir'de teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

09.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:26

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de adres sorma bahanesiyle aracını durdurarak teşhircilik yaptığı ileri sürülen ve daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Cihan A. (26) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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