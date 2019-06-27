Ataşehir'de tehlikeli yolculuk
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA-Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA-Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.
Kaynak: DHA
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