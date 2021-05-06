Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de tam kapanma kararını hiçe sayarak sokağa çıkan bir grup şahıs, havai fişek gösterisi yaptı.

Ataşehir'de tam kapanma kararını hiçe sayarak sokağa çıkan bir grup şahıs, havai fişek gösterisi yaptı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası iddiaya göre, sokağa çıkarak kuralları ihlal eden bir grup şahıs havai fişek patlatarak kutlama yaptı. Peş peşe patlatılan fişekler sonrası balkonlara çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkarak havai fişek patlatan şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi
Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi
Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi
Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Seda Sayan Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:01:26. #1.15#

title