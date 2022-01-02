Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için bugün de sıraya girdi. Ataşehir'de yaşanan taksi kuyruğu havadan da görüntülendi.

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından, taksi şoförlerinin yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için bekleyişleri bugün de devam etti. Taksi sürücüleri, Ataşehir Ferhatpaşa'da bulunan yetkili bir firma önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

"12 SAATTİR BURADAYIM"

"GECE SAAT 01.00'DEN BERİ AÇ SUSUZ BURADA BEKLİYORUZ"

"3 BİNE YAKIN TAKSİCİ VAR. HEPİMİZ MAĞDURUZ"