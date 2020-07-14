ATAŞEHİR'DE TAKSİCİ İLE MÜŞTERİSİNİN KAVGASI KAMERADA Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHAAtaşehir'de alkollü olduğu belirtilen bir kişi bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince sürücü ile kavga etti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/ istanbul DHA

Ataşehir'de alkollü olduğu belirtilen bir kişi bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince sürücü ile kavga etti. Sürücünün küfüre, yumrukla karşılık verdiği kavga kameraya yansıdı.Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 TCM 82 plakalı taksiye binen alkollü bir yolcu, gitmek istediği yere ulaştığında taksi ücretini ödemeden araçtan indi. Taksi şöförü ise yolcudan parasını ödemesini istedi. Israr taksicinin parası ödemeyen yolcu ile taksi tartışma çıktı. Alkollü olduğu belirtilen kişi, taksiciye küfür edip bıçak çektiği öne sürüldü. Taksici ise bu kişiye yumruk atarak yere düşürdü. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA