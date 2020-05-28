Ataşehir'de taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor
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Ataşehir'de taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Ataşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki taksi ve minibüsleri dezenfekte ediyor.

Ataşehir'de taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor
28.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:07

Ataşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki taksi ve minibüsleri dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede hizmet binaları, ibadethaneler, parklar, sokaklar, eczaneler, kuaför, berber ve güzellik salonlarıyla birlikte taksi ve minibüslerde de dezenfekte çalışmasına devam ediliyor.

Halkın daha güvenli ve sağlıklı şekilde seyahat etmesi amacıyla Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, her perşembe günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Küçükbakkalköy Kapalı Semt Pazarı Alanı'nda taksi ve minibüslere özel dezenfekte çalışması yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz titizlikle çalışarak, vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı taksi ve minibüs araçlarını dezenfekte ederek koronavirüsün yayılmasını büyük ölçüde engellemeye çalışıyor. Şoförlerimiz de kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek, araçların içinde mutlaka maske kullanmalı, aynı anda fazla müşteri kabul etmemeli ve müşterilerin de maskesiz araçlara binmemelerine dikkat ederlerse bu süreci hep birlikte daha kolay bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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