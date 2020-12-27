Ataşehir'de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı

Ataşehir'de bir şahıs taksi durağına gelerek taksicilere kılıç ile saldırdı.

Ataşehir'de bir şahıs taksi durağına gelerek taksicilere kılıç ile saldırdı. Taksi durağının camlarını kıran Emrah isimli şahsı taksiciler döverek hastanelik etti.

Olay Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre müşteri olarak taksi durağına gelen Emrah isimli şahsı bir taksiye binerek evine götürülmesini istedi. Evine bırakılan şahıs daha sonra elinde kılıç ile taksi durağına gelerek saldırmaya başladı. Taksi durağının camlarını kırarak zarar veren şahsı taksiciler döverek hastanelik etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ile hastaneye kaldırılan Emrah tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı