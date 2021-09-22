Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

ATAŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki otomobile çarpan otomobil, takla attı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önündeki otomobile çarpan otomobil, takla attı. Araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kayışdağı Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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