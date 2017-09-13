Ataşehir'de Su Kesintisi

Ataşehir'de bazı mahallelerde, "Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi" kapsamında 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi' kapsamında Ataşehir Örnek mahallesi Ali Fuat Cebesoy Köprüsü üzerinde içme suyu hattı deplase çalışması yapılacağından; 14 Eylül 2017 Perşembe günü 10.00 ile 15 Eylül 2017 Cuma günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler; Ataşehir İlçesi, Örnek, Esatpaşa, Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve Fetih Mahallesi."