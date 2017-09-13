Ataşehir'de Su Kesintisi
Ataşehir'de bazı mahallelerde, "Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi" kapsamında 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
Ataşehir'de bazı mahallelerde, "Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi" kapsamında 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurbağalıdere Islah Çalışması İşi' kapsamında Ataşehir Örnek mahallesi Ali Fuat Cebesoy Köprüsü üzerinde içme suyu hattı deplase çalışması yapılacağından; 14 Eylül 2017 Perşembe günü 10.00 ile 15 Eylül 2017 Cuma günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler; Ataşehir İlçesi, Örnek, Esatpaşa, Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve Fetih Mahallesi."