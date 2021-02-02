Son dakika gündem: ATAŞEHİR'DE STAJYER AVUKATA CİNSEL SALDIRI İDDİASI; ŞÜPHELİ AVUKATIN 10 YIL HAPSİ İSTENDİ

ATAŞEHİR'de yanında çalışan stajyer avukat A.T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Avukat S.K. hakkında "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki A.T.'nin stajyer avukat olarak şüpheli S.K.'nin yanında çalıştığı belirtildi. Müşteki A.T.'nin şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, müştekinin Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisi olduğu, şüphelinin yanında bir hafta önce staja başladığı anlatıldı. Şüpheli S.K.'nin 23 Ekim 2020 tarihinde ofiste çalışan iki stajyer avukatı adliyeye, sekreteri para çekmesi için bankaya gönderdiği anlatılan şikayet dilekçesinde, şüphelinin müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. Müşteki A.T.'nin kendisini bırakmasını istediğini söylediğinde, şüpheli S.K.'nin kolundan tutup konuşmak istediği ifade edilen dilekçede şüphelinin müştekiden defalarca özür dilediği belirtildi. A.T.'nin ofisten çıkıp asansöre geldiği sırada, şüphelinin 3-4 dakika boyunca müştekiye yalvardığı ifade edildi. A.T.'nin asansörden indiği sırada sekreter S.S. ile karşılaştığı anlatılan dilekçede, sekreter S.S.'nin de işe girdiği sırada şüpheli avukat tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve şikayet durumunda tanık olarak ifade verebileceğini söylediği aktarıldı. Şüpheli S.K.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin yazılı savunma sunduğunu belirterek, kamera kayıt sisteminin bakım nedeniyle bozuk olduğunu söylediği ifade edildi. Şüpheli S.K. ifadesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğini söylediği iddianamede belirtildi.

"ŞÜPHELİNİN İFADESİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"Şüpheli avukatın güvenlik kamerası görüntülerini aleyhe olacak şekilde değiştirdiği iddia edilen iddianamede şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceği vurgulandı. İddianamede şüpheli S.K.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli S.K. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı