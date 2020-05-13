Ataşehir'de sokağa çıkan çocuklara Hacivat ve Karagöz sürprizi Ataşehir'de sokağa çıkan çocuklara Hacivat ve Karagöz sürprizi Ataşehir'de Hacivat ve Karagöz'e sokağa çıkan çocuklar için bu kez farklı bir misyon yüklendi Ataşehir Belediyesi bugün sokağa çıkan çocuklar için sürpriz etkinlik yaptı.

Ataşehir'de sokağa çıkan çocuklara Hacivat ve Karagöz sürprizi

Ataşehir'de Hacivat ve Karagöz'e sokağa çıkan çocuklar için bu kez farklı bir misyon yüklendi

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi bugün sokağa çıkan çocuklar için sürpriz etkinlik yaptı. Günler sonra sokağa çıkan çocukları, Hacivat ve Karagöz karşıladı. Çocuklarla oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen Hacivat ve Karagöz, çocuklara maske dağıtarak sosyal mesafe kuralını anlattı.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir sokağa çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Ataşehir Belediyesi de dışarı çıkan çocuklar için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Ramazan ayının simgelerinden Karagöz ve Hacivat sokağa çıkan çocuklar ile bir araya geldi. Hacivat ve Karagöz sokaklarda gezerek çocuklarla birlikte oyun oynadı, şarkılar söyledi. Geleneksel oyunlarının yanında bu kez farklı bir misyon edinen Hacivat ve Karagöz, çocuklara sosyal mesafe kuralını anlattı, maske dağıttı ve el yıkama inceliklerini gösterdi. Dışarı çıkarak Hacivat ve Karagöz'le bir araya gelen çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de korona virüse karşı bilgiler edindi. Ayrıca belediyeye ait 12 araç çocukları eğlendirmek, sosyal mesafeyi korumak ve maske dağıtmak için sokaktaydı.

Kaynak: İHA