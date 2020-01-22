Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

22.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:47
Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ferhat Paşa 75. Sokak'taki evinden çıkan Yener Y, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

verilmesi üzerine bölgeye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yener Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ataşehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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