Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı
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Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı

Ataşehir'de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı.

22.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:42
Ataşehir'de silahlı iki şahıs dehşet saçtı: 1 yaralı

'de işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Silahlı şahıslar geldikleri taksiye binip kaçarken ağır yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.


Ataşehir Yeni Mahallesinde saat 08.45 sıralarında, iddiaya göre işe gitmek üzere evinden çıkan Yener Yağcı (32), taksiyle yanına gelen silahlı iki şahsın saldırısına uğradı. Taksiden inerek kurşun yağdıran şahıslar, geldikleri taksiye binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Yağcı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın babası ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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