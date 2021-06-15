Ataşehir'de silahla vurularak gasbedilen holding çalışanı hayatını kaybetti
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Ataşehir'de silahla vurularak gasbedilen holding çalışanı hayatını kaybetti

Ataşehir'de silahla vurularak gasbedilen holding çalışanı hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de, içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurularak gasbedilen kadın yaşamını yitirdi.

Ataşehir'de, içinde para bulunan çantayı taşırken silahla vurularak gasbedilen kadın yaşamını yitirdi.

Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden 41 yaşındaki S.K'ye, iş yerinden çıktığı sırada şüpheli veya şüphelilerce ateş açıldı.

Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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