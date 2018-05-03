Ataşehir'de Sıfır Atık Toplantısı Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda "Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı" hazırlandı.

Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleşen toplantıya, Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, Ataşehir'deki tüm kamu kurumlarının yetkilileri, Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ve Ataşehir mahalle muhtarları katıldı.

Sıfır Atık Toplantısı'nda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Atıklar Şube Müdürü Volkan Yanmaz, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, TAP Derneği Teknik Eğitim Uzmanı Savaş Arna, ELDAY adına Yerel Yönetimler Yöneticisi İlkim Yiğit, Atık Yağ Geri Kazanım Firması DEHA Biodizel firması adına Genel Müdür Nihal Karakuş sunumlarını gerçekleştirdi. Ayrıca toplantıda katılımcılarla "Sıfır Atık" konusunda fikir alışverişinde bulunularak bundan sonraki uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, "Bu projede emeği olan her katılımcı paydaşlara teşekkür ediyorum. Ailemizden israfı önlememiz adına hep nasihatler dinleyerek büyüdük. Özellikle atık deyince akla ilk gelen 'ekmek' israfı geliyor. Çevremize, doğamıza elbirliği ile çok iyi bakmamız gerekiyor. Bu anlamda Sıfır Atık Projesi'nin örnek bir proje olacağına inancımız sonsuz. Bu projenin ülkemizin kaynaklarının daha planlı kullanılmasına katkı yapacağını ve israftan kaçınılarak geri dönüşümün sağlanacağını ve bu sayede ekonomimize maddi kazanımın olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, Ataşehir Belediyesi'nin 9 yıldır, çevre ile ilgili projelerini aralıksız olarak devam ettirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Yeni projeler üreterek çevremizin korunması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve bütün Türkiye'de yayılmak üzere 'Sıfır Atık' projesi kapsamında eğitim çalışmaları başlamış durumda. Bizde Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, Ataşehir'de tonlarca ambalaj atığını, birçok atık pili çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırdık, kazandırıyoruz."

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal ise; Belediyenin çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarına verdiği önemi belirtirken, daha temiz bir gelecek için yeni projeler geliştireceklerini ve bunun için Ataşehir'de sıfır atık günleri başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Atıklar Şube Müdürü Volkan Yanmaz, ülkemizin atık yönetim stratejisinde atıkların azaltılması ve geri kazanılmasının en önemli ilkeler olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Başta çevre kanunu olmak üzere çevre mevzuatlarında yer alan hukuki düzenlemelere bakıldığında atıkların geri kazanılması ve kaynaklarında ayrı toplanması öncelikli yönetim prensipleri arasındadır. Bu kapsamda gerekli düzenlemeler yapılmış, geri kazanım faaliyetleri teşvik edilmiş ve geri kazanım tesisleri için teknik standartlar oluşturulmuştur. Lisanslandırılan bu tesisler Bu sayede çevre ve ekonomiye katkı sağlanmış olunmaktadır. Bu anlamda sıfır atık bu planın bir parçasıdır."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır yaptığı konuşmada "Gelişen bir ülkeyiz. Son 20 yıla baktığımızda atık miktarımız iki katına ulaştı. Ham madde miktarı artı, enerji miktarı ise her geçen gün artıyor. Beşikten mezara at kültüründen artık kurtulmamız gerekiyor. Çünkü bir ürün üretiliyor, bunu alıyoruz, kullanıyoruz ve unu atıyoruz. Artık bunu bırakmamız gerekiyor. Döngüsel ekonomiye geçmemiz gerekiyor. Atıklarımız atmadan kaynağında ayrı toplayarak, geri kazanıma kazandırmamız gerekli. Bu noktada bütün dünya bir arayış içindedir. Çevreci bir yaşam modeli aranıyor. Bizde bu noktada sıfır atığı görüyoruz. Sıfır atık bir hedef, bir strateji, bir yaklaşımdır. Kaynakların verimli kullanılmasını, oluşan atığın azaltılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır" dedi.