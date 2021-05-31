Ataşehir'de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu
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Ataşehir'de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu

Ataşehir'de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Ataşehir'de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği yolda çökmeye neden oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Ataşehir'de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği yolda çökmeye neden oldu.

Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Ataşehir'de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği Uslu Caddesi'nde araçlar yoldan geçtiği sırada küçük çaplı çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı sıkıştığı yerden çıkarırken, polis ekipleri yol üzerine dubalarla şerit çekerek önlem aldı. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.

(Aykut Zor/İHA)

Ataşehir'de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu
Ataşehir'de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu
Ataşehir'de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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