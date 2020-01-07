Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu
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Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

ATAŞEHİR'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu.

07.01.2020 02:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:13
Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu
ATAŞEHİR'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle  atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, 45. Sokak'ta 01: 00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.  Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı. 

Olayı gören bir  vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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