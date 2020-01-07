ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ATÖLYENİN ÇATISINI UÇURDU

07.01.2020 02:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:01

* Ataşehir Ferhatpaşa'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak atölye önündeki otomobilin üzerine uçtu.

Ataşehir'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 45. Sokak'ta 01: 00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Olayı gören bir vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------Çatıdan detaylar-Çatı ve atölyeden genel detaytlar-Röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA