Ataşehir'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Ataşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Sahra mevkisi D-100 Karayolunda, Yeliz C. idaresindeki 34 VN3702 plakalı otomobil, Kadıköy yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, otomobili durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan