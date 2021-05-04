Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde Bayram Ekinci hakimiyetindeki 34 DTJ 756 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayı anlatan sürücü Bayram Ekinci, "Yaklaşık 1 kilometre önce bir motosikletli arkadaş bana ikazda bulundu. Biraz ilerleyince arabadan koku ve duman gelmeye başladı. Sağa çektim ve durdurdum. Buradaki arkadaşlar ve itfaiye yangını söndürdü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:55:41. #1.14#

title