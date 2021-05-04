Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de seyir halindeyken alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde Bayram Ekinci hakimiyetindeki 34 DTJ 756 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayı anlatan sürücü Bayram Ekinci, "Yaklaşık 1 kilometre önce bir motosikletli arkadaş bana ikazda bulundu. Biraz ilerleyince arabadan koku ve duman gelmeye başladı. Sağa çektim ve durdurdum. Buradaki arkadaşlar ve itfaiye yangını söndürdü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu