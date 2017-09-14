Ataşehir'de "Ses Ver Sus" Grubu Sahne Alacak

Ataşehir'de 90'lı yılların önemli eserlerini seslendiren "Ses Ver Sus" grubu, 15 Eylül Cuma günü konser verecek.



Ataşehir'deki Watergarden İstanbul'da cuma günleri konserleri devam ediyor. Cazdan pop müziğe, türküden yabancı şarkılara 90'lı yılların en sevilen parçalarını seslendiren "Ses Ver Sus" grubu, 15 Eylül Cuma günü saat 19.30 ve 21.00'de yeme, içme ve eğlence merkezinde sahne alacak. Grup, ayrıca ziyaretçilere benzersiz bir acapella deneyimi yaşatacak. Eylül ayı boyunca Ataşehir'de müzik ziyafeti devam edecek. - İSTANBUL